Siyasi liderler maden faciasının yaşandığı Bartın'a gidiyor

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, maden faciasının yaşandığı Bartın’a gitme kararı aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Amasra'da meydana gelen ve şimdiye kadar 28 işçinin yaşamını yitirdiği açıklanan maden patlaması nedeniyle Rize programını ertelediğini açıkladı.

Davutoğlu, “Bartın'da yüreğimizi yakan kayıplarımız nedeniyle Rize programımızı ileri bir tarihe erteledik. Vatandaşlarımızın acılarını paylaşmak üzere Bartın'a gitme kararı aldım. Büyük heyecanla bizi karşılamaya hazırlanan Rize il başkanımız ve teşkilatımız müsterih olsun! Buluşacağız…” diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener de Adana ve Ankara programlarını iptal ederek Bartın'a gidecek.

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Akşener, Adana ziyareti ve partisinin kuruluş yıl dönümü nedeniyle 22 Ekim günü, Ankara'da yapılacak olan programı iptal etti. Akşener'in sabah saatlerinde Bartın'da olacağı belirtildi. .