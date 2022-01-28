'Siyasi kulvarlarımız farklıydı' deyince sosyal medyada topa tutuldu

Oyuncu Fatma Girik'in cenaze ve anma töreninde konuşma yapan Hülya Koçyiğit'in 'Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Cumhuriyet kadınlarıydık' çıkışı sosyal medyada topa tutuldu!

Fatma Girik'in dün Cemal Reşit Rey'de gerçekleştirilen cenaze ve anma töreni programında, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in yaptığı veda konuşması sosyal medyada yerden yere vuruldu.

Hülya Koçyiğit, "Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak" dedi. Koçyiğit'in bu sözleri sosyal medyada bazı kesimlerin tepkisine yol açtı.

Fatma Girik gibi Türk sinemasının 4 ana kadın oyuncusundan biri olan Hülya Koçyiğit, dün yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok taze, çok büyük. Ben de gerçekten çok zorlanıyorum. İçimiz yanıyor. Hani 'Gözler insanın kalbinin aynasıdır' derler ya, o masmavi gözlerle sanki içinden bir ışık yanarmış gibi pırıl pırıl sevgiyle, iyilikle bakan o güzelim gözler…

Girdiği ortama hemen sıcaklık getirir, canlılık getirir, neşelendirir. Türk Sineması denince hepimizin aklına ilk o gelir. Çünkü o mesleğine tutkuyla, aşkla bağlı bir sanatçıydı. Bir efsaneydi. O cesur yürekli bir efsaneydi. Seni çok özleyeceğiz Fatma! Çok çok özleyeceğiz. Sinemaya olan tutkusunu hepimiz biliyoruz. O güzelim filmlerini, o güzelim filmleri yaparken duyduğu heyecanı, korkularını, beklentilerini... Ama filmleri ile kendi tarzını yarattı.

Her ne kadar farklı siyasi kulvarlarda görünüyor olsak da biz Atatürk'e, onun ilke ve inkılaplarına bütün kalbimizle bağlı Cumhuriyet kadınlarıydık. O hep öyle hatırlanacak."

Koçyiğit'in bu sözlerinin ardından başta olmak üzere Twitter'da tepki sesleri yükseldi. Cenazede siyasi mesaj vermenin anlamsız ve yersiz olduğunu savunan bazı sosyal medya kullanıcıları Hülya Koçyiğit'i sanatçı dostu Fatma Girik üzerinden 'AK Parti-CHP ayrımı yapmakla' eleştirdi.

İşte Hülya Koçyiğit'e sosyal medyada gelen eleştirilerin bazıları:

-Cenazede siyaset konuşmak, olmadı

-Ne gereksiz bir konuşma

-Yani şimdi orada siyaset sormayacaklar. Bizim inancımıza göre. Fazla da söze gerek yok. Ölenlere rahmet geriye kalanlara sabır yeterdi.

-Cenaze töreninde ne gerek vardı? Farklı siyasi kulvarlardaydık vurgusu nedir??? .