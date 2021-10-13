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TIMETURK / GÜNDEM / 'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiasına soruşturma

'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgilİ soruşturma başlattı.

1 Gün Önce
2021-10-13 10:18:22
'Siyasi cinayetler işlenebilir' iddiasına soruşturma

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" görüşünü dile getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yer alan röportajında "siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim da aldığımız duyumlar var" dedi.

Muhalefetten gelen bu açıklamalara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Altun, "siyasi cinayet" iddialarını ortaya atanların, ülkede "korku iklimi oluşturmaya çalıştığını" savunarak, iddia sahiplerini ellerindeki belgeleri savcılığa iletmeye davet etti:

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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