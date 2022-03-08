DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dolar paraşütsüz düşecek diyen Batırel'den dikkat çeken açıklama! Altın o tarihte 1500 TL olacak
Shell artık Rusya'dan petrol almayacak
Ferrdi kaza sigortası için eşini kayalıklardan atmıştı! Yeni bir detay ortaya çıktı.
Oruç açarken okunacak dua nedir? Oruç nasıl açılır?
Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak
Sadettin Saran'ın kanalı hangisi? Saran Grup kanalları neler? Süper Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Bakan Kurum'dan çiftçiye müjde: Çok daha büyük oranda...
Çeçenistan Müftüsü: Rusya'nın yanında savaşmak cihattır, ölenler şehittir
Zelenskiy: Bir çocuk susuzluktan öldü, tam bir Nazi uygulaması
Sadakataşı İdlibli mültecilere yardım ulaştırdı
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi
Üç Kuruş 17. bölüm tek parça izle | Show Tv Üç Kuruş son bölüm tek parça izle
OGS'den HGS'ye geçiş son başvuru tarihi ne zaman? HGS için ne zamana kadar başvuru yapmak gerekiyor?
YDS geç başvuru ücreti 2022 | YDS geç başvurular başladı mı?
Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu

TIMETURK / GÜNDEM / Sıvıyağ stoklayan 7 markete ceza

Sıvıyağ stoklayan 7 markete ceza

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, 'stokçuluk yaptıkları ve fahiş fiyat uyguladıkları' gerekçesiyle 7 markete cezai işlem uygulandı.

3 Saat Önce
2022-03-08 10:46:30
Sıvıyağ stoklayan 7 markete ceza

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor.

Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 market hakkında cezai işlem uyguladı.

Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş