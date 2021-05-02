Sivas Valisi Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış
Sivas Valisi Salih Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi.
Sivas'ta "tam kapanma" kapsamında alınan tedbirler Vali Salih Ayhan tarafından incelendi.
LİMONLARI SATIN ALDI
Denetim sırasında Mevlana Mahallesi'nde, ihtiyacı nedeniyle sokakta limon satan kişiyle karşılaşan Ayhan, kısıtlamada evinde olması gerektiği uyarısında bulunduğu satıcının tezgahındaki bütün limonları aldı.
Ayhan, daha sonra satıcıyı evine gönderdi. Valinin bu davranışı büyük beğeni topladı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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