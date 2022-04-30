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Şırnak'tan acı haber!

Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden Eren Abluka- 5 operasyonunda görevli uzman çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu.

2 Saat Önce
2022-04-30 12:06:45
Şırnak'tan acı haber!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden “Eren Abluka-5 Şehit J. Uzm.Çvş.İsrafil Işık” operasyonunda bir uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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