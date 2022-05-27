DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,1920 ₺

EURO

17,4658 ₺

ALTIN

965,28 ₺

BİST

2.438,84 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde toprağa gömülü vaziyette; 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-05-27 21:47:06
Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Eren Abluka-5' operasyonları kapsamında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş