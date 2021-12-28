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Şırnak'ta Eren Kış-13 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu başlatıldı.

27 Dakika Önce
2021-12-28 14:14:27
Şırnak'ta Eren Kış-13 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, Şırnak'ta “Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin” Operasyonu başlatıldı. Türk Telekom

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 516 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları başarı bir şekilde devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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