Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 yaralı... Mühimmat deposunda patlama

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı. Şırnak Valisi Bilgin, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda depoların sayım ve kontrolü esnasında DM-16 aydınlatma mühimmatının ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını bildirdi.

Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"Ellerinden yaralı 2 personelimiz bulunmakta. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın kontrol altına alındı." ifadelerini kullanan Bilgin, vatandaşlar ve personel zarar görmeden yangının söndürüldüğünü belirtti.

Bilgin, şu anda hafif orman yangınlarının söz konusu olduğunu dile getirerek, bunun patlama nedeniyle mühimmatın sıçraması sonucu meydana geldiğini aktardı.

Bu yangınların da kontrol altına alındığını anlatan Bilgin, "Hem merkez hem Cizre Belediyesi hem de Emniyet Müdürlüğümüz ve Jandarma Komutanlığımıza bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile yangına müdahale ettik. Toplam 22 yangın söndürme aracı ve 80 personelle yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimize sonrada Şırnak halkımıza geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Uludere'de askeri araç devrildi: 10 yaralı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı.

Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri aracın şarampole devrilmesiyle 10 asker yaralandı. Askerler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AA, DHA