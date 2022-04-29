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TIMETURK / GÜNDEM / Şirin Payzın'ın Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek çıkması tepki topladı

Şirin Payzın'ın Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek çıkması tepki topladı

Pegasus, Kadir gecesinde alkol masasından 'Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin' notuyla paylaşım yapan bir grup çalışanı ile ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı. Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus'un bu açıklaması, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı kızdırdı.

2 Saat Önce
2022-04-29 14:19:46
Şirin Payzın'ın Kadir gecesi yapılan saygısızlığa destek çıkması tepki topladı

Kadir gecesinde alkollü masadan "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" notuyla paylaşım yapan bir grup Pegasus çalışanı büyük tepki çekmişti.

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İslam inancına göre kutsal kabul edilen bu özel gecede yapılan paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Pegasus'a yapılan saygısızlığın cezasız kalmaması için çağrıda bulundu. Gelişmelerin ardından Pegasaus'tan beklenen açıklama geldi.

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Pegasus şu açıklamayı yaptı:

"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

 

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PAYZIN, PEGASUS'UN AÇIKLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Pegasus'un açıklaması Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı oldukça rahatsız etti. Ramazan ayında Müslümanların kutsal kabul ettiği bir günde yapılan skandal paylaşımı savunan Şirin Payzın, "Bir kişinin kendi özel hesabından kendi tercih ettiği gibi yaşadığını, inandığını göstermesi nasıl cezalandırılır?" diye sordu.

Pegasus'a tepki gösteren Payzın, "Sana ne benim çalışanımın özel hayatından diyemeyecek kadar eğildiniz mi?" diye ekledi. Payzın'ın bu sözleri takipçilerinin tepkisine neden oldu.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları Kadir Gecesi alkollü bir ortamda çekilen fotoğraftaki ifadeleriyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işledikleri iddia edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi. .

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