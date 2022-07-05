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Sinop’da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

Sinop'ta, 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

16 Saat Önce
2022-07-05 21:34:43
Sinop’da denizdeki ceset, selde sürüklenen mezara aitmiş

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

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14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü. DHA

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