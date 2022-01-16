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TIMETURK / GÜNDEM / Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Sinop'ta okullar tatil olacak mı?

Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Sinop'ta okullar tatil olacak mı?

Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Kar yağışları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda veliler araştırma yapıyor. Birçok ilde taşımalı eğitime ara verilirken birçok ilde de direkt olarak bir gün eğitime ara verildi. Kar yağışının şiddetli olduğu Sinop ilinde okul tatil edildi mi? Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı, bugün okul var mı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-16 22:52:42
Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Sinop'ta okullar tatil olacak mı?

Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi? Kar yağışları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda veliler araştırma yapıyor. Birçok ilde taşımalı eğitime ara verilirken birçok ilde de direkt olarak bir gün eğitime ara verildi. Kar yağışının şiddetli olduğu Sinop ilinde okul tatil edildi mi? Sinop'ta okullar tatil mi? Yarın okul var mı, bugün okul var mı? İşte detaylar...

Sinop 17 Ocak Pazartesi okul tatil mi?

Sinop'ta yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşım konusu başta olmak üzere birçok sorun meydana geldi. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği; “İlimiz ve ilçelerimizde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve meteorolojik uyarılar nedeniyle 17 Ocak tarihinde tüm resmi ve özel okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadeleriyle duyuruldu.

Bir haftalık Sinop hava durumu;

sinop hava durumu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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