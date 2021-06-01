Sinemacılar talep etti: Bugün açılan sinema salonları tekrar kapatıldı

Sinema sektörü temsilcileri sinema salonlarının açılması için 3 hafta süreye ihtiyaç olduğunu açıklaması üzerine İçişleri Bakanlığı salonların açılmasını 1 Temmuz'a erteledi.

İçişleri Bakanlığı açıkladığı kademeli normalleşme genelgesiyle sinema salonlarının kurallara uymak şartıyla açılmasına izin verdi.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) bu gelişme üzerine sinema salonlarının açılabilmesi için gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için 3 hafta süreye ihtiyaç olduğunu belirterek salonların açılmasının 1 Temmuz'a ertelenmesini istedi.

“SİNEMA SALONLARI SADECE BİR TEMİZLİKTEN SONRA AÇILAMAZ”

SİSAY yaptığı açıklamada “Dün gece yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sinemaların açılış tarihi 1 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sinemaların açılışı ile ilgili hükümetin normalleşme sürecine paralel hareket etmek istiyoruz ancak salonlarımızı restoran, cafeler gibi sadece bir temizlikten sonra açamayız. Açılışı sektörün tüm paydaşları ve iş ortaklarımızla birlikte organize etmeliyiz” diye belirtti.

“3 HAFTA SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR”

Sinema sektöründe uluslararası iş birliğinin olduğunu vurgulayan açıklamada “Ayrıca bazı filmlerin programlaması global bir uyum içerisinde yapılmaktadır. Programı yapılan filmlerin de reklam, tanıtımının yapılması gerekir. Tüm bunlar göze alındığında açılış için az 3 haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Sektörün ortak görüşü ideal açılış tarihinin 1 Temmuz olması yönündedir. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın kıymetli desteklerini bekliyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un her zaman olduğu gibi bizleri anlayıp konuyla ilgili yardımlarını esirgemeyeceği inancındayız.” İfadelerinde bulunuldu.

“SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE ORTAK KARAR ALINDI”

Bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı yayınladığı ek genelge ile sinema salonlarının açılışını 1 Temmuz'a erteledi. Bakanlık yaptığı açıklamada bu kararın sektör temsilcileriyle görüşülerek alındığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.