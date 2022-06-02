Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi! Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl?

Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi! Mucize Doktor dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sinem Ünsal'ın trafik kazası haberi korkuttu. Peki ama Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Son Dakika: Sinem Ünsal haberi...

Mucize Doktor dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Sinem Ünsal'ın trafik kazası haberi korkuttu. Peki ama Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Son Dakika: Sinem Ünsal haberi...

Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

Bir oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren, İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Gebze yolunda Sinem Ünsal ve Nisan Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü hakimiyetini bir an için kaybetti. Aracın bariyerlere çarptığı aktarıldı.

Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl?

Güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın Gebze yolunda geçirdiği trafik kazası sonrasında durumunun iyi olduğu belirtildi. Oyuncunun vücudunda morluk ve yara olduğu biliniyor.

Nisan Ceren'in ise kontrol amaçlı olarak dün geceyi hastanede geçirdiği öğrenildi.

Sinem Ünsal kimdir?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.

2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir. .