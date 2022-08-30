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Simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Konya'da simitçide oturan kadını cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Mustaf G., polisin tarafından 10 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

8 Saat Önce
2022-08-30 07:46:18
Simitçide oturan kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Olay, geçen 19 Ağustos'ta Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Simitçide kahvaltı yapan S.K. (22) adlı kadın, yandaki apartmana birinin 3-4 defa girip çıktığını gördü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, pantolonunu indirerek cinsel organına dokunmaya başladı. Durumu fark eden S.K., oturduğu yerden panikle kalktı. Tacizcinin bulunmasını isteyen S.K., şikayetçi oldu. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelinin, apartmana girerek içeride pantolonunu açtığı, fark edilmesi üzerine bisikletine binerek uzaklaştığı görüldü.

AYNI KIYAFET VE BİSİKLETİYLE YAKALANDI

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Olayın ardından harekete geçen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 10 gün sonra şüpheliyi bisikleti ve üzerinde aynı kıyafetleri ile yakalandı. Şüpheli Mustafa G., İfadesi alınmak üzere Şehit Topel Polis Merkezi'ne götürüldü. Mustafa G.'nin ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. DHA .

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