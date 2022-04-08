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Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Doktor Naim Ünsal, hayatını kaybetti. Ünsal'ın atlarına bakıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

1 Saat Önce
2022-04-08 18:10:46
Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

Acıpayam'da muayenehanesinde hizmet veren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal (64) ile M.A. (28) arasında Yukarıçamlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde tartışma çıktı. M.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal, yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Ünsal'ın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri yakınındaki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Katil zanlısının uzman çavuş olarak görev yaparken, bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alındığı belirlendi.

Alacak meselesi nedeniyle sorun yaşıyorlardı

M.A'nın, Dr. Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.

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Bir süre önce birlikte yemek yiyen ikilinin bugün buluşmak üzere randevulaştığı, olay yerinde çıkan kavganın ardından M.A'nın tabancasıyla ateş ettiği saptandı. Olay yerinde yapılan incelemede 9 mermi kovanı tespit edildi.

Öte yandan, Konya'dan Acıpayam Devlet Hastanesine 2 yıl önce tayini çıkan Ünsal'ın bir süre önce kendi isteğiyle ayrılıp muayenehanesinde hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Operasyonları ve at sevgisiyle tanınıyordu

Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü. AA

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