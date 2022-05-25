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Silahlı çatışma hazırlığındaki gruplara operasyon

Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonunun işletmesini için silahlı çatışma hazırlığında olduğu belirlenen iki gruba operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

58 Dakika Önce
2022-05-25 20:27:24
Silahlı çatışma hazırlığındaki gruplara operasyon

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun işletmesiyle ilgili Selahattin Ş. ile Ali A. arasında yaşanan anlaşmazlık, taraflar arasında gerginliğe neden oldu.

Tarafların birbirlerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduğunu tespit eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

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Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor. DHA .

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