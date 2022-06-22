DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3373 ₺

EURO

18,3451 ₺

ALTIN

1.025,06 ₺

BİST

2.574,30 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / ‘Silahı al gel, olay var’ cinayeti!

‘Silahı al gel, olay var’ cinayeti!

Beyoğlu'nda kapının önünde gürültü yapan 2 kişiyi uyaran Hakan Yarımay, gençlerin arkadaşı Berk Emir Ö. (22) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

1 Saat Önce
2022-06-22 23:01:51
‘Silahı al gel, olay var’ cinayeti!

Olay, Pazartesi saat 21.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yarımay, pazar akşamı kapısının önünde yüksek sesle konuşup gürültü yapan 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine Yarımay ve gençler arasında sözlü tartışma başladı.

'Silahı al gel, olay var'

Gençlerden biri arkadaşlarını arayarak ‘Silahı al gel, olay var' dedi. Telefonun ardından gençler olay yerinden ayrılırken Yarımay ise evine gitti. Olaydan bir gün sonra Yarımay işten döndüğü sırada kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı.

62b357c8470a9b24544ee27a

Vücudunun 3 yerine kurşun isabet eden Yarımay, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yarımay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

62b357c9470a9b24544ee27d

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin önceki gün Yarımay'la tartışan 2 kişinin arkadaşı Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. DHA

  .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş