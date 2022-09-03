Silah temizlerken yaralanan 2 asker ile intihara kalkışan kişi hastaneye sevk edildi

Şırnakı'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Şırnakı'ın İdil ilçesinde silah temizlerken yaralanan 2 asker ile Cizre'de intihara teşebbüs eden 1 kişi, ambulans uçakla Ankara ve Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

İdil ilçesinde silah temizleme sırasında yaralanan askerler B.A. (46) ve F.Ö. (27) ile Cizre ilçesinde silahla intihara kalkışan M.A. için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Bölgeye sevk edilen ambulans uçakla yaralı askerler Ankara GATA'ya, M.A. ise Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

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