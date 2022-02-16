Sıla Şentürk'ün katil zanlısı yakalandı

Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı.

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Gökçek'in Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek'ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek'in barışmak için dün Ankara'dan Giresun'a geldiği de öğrenildi. Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek'in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

SILA'YI DAHA ÖNCE KAÇIRMIŞ

Hüseyin Can Gökçek'in bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk'ü 1 yıl önce kaçırdığı ortaya çıktı. Şentürk ailesinin şikayeti üzerine yakalanan Gökçek, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçundan tutuklandı. Şentürk ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine 1 ay cezaevinde kalan Gökçek, ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçek'in 10 ayrı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Bu arada Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'den ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlı olmadığı açıkladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Hüseyin Can G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Şentürk ile Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen zanlının geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Altun: Sürecin yakın takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sıla Şentürk'ün katilinin hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacaklarını belirtti.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Bu müessif olayda zanlının hak ettiği cezayı alması ve adaletin sağlanması için sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Çelik: Türkiye'nin yüreği yandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter hesabından, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz yandı. Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

'SILA' PAYLAŞIMI

Giresun'da, Hüseyin Can Gökçek'in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk (16) için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.

Öte yandan sporun yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim cinayete tepkilerini yaptıkları paylaşımla ifade etti. .