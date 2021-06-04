Şike davasında FETÖ’cülere ceza yağdı
'Futbolda şike kumpası' davasında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2170 yıl, polis memuru Lokman Yanık 173 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "gizliliği ihlal", "belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.
Eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 2170 hapisle cezalandırıldı.
Futbolda şike soruşturmasını başlatan polis Ahmet Kalender'e, en az 588 yıl hapis cezası verildi.
17 Mayıs'ta başlayan davaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve kulüp avukatları katıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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