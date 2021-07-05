Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında, PKK tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı patladı.
Olay, gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi.
Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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