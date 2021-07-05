DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erbakan: Çiftçiye madalya takmak gerekir
Yunan gazetesi: Türkler Fransa’dan satın aldığımız jetleri kopyalıyor
28 yıl geçti; Başbağlar cezasız kaldı
Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
İstanbul'dan ihracatta tarihi rekor
Tapuda üç boyutlu dönem başlıyor
Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları | Öğretmen sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
Temmuz ayı kira zammı oranı da belli oldu
“Tosuncuk gelecekte ‘yatırımda güvenin sembolü’ olursa şaşırmayın!”
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama
Sömürgecilerin sevdiği 'okumuş' kitle
EURO 2020'de yarı final heyecanı başladı!
Polis maaşı 2021 | Polis zamlı maaş ne kadar? 2021 temmuzda polislere ne kadar zam yapıldı?
'Azad Pirsus' soruşturmasında 23 şüpheliden 15'i tutuklandı
Hazar Denizi'ndeki patlamanın sebebi belli oldu

Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Siirt'te, askeri aracın geçişi sırasında, PKK tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı patladı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
05.07.2021 10:52:22
Siirt'te askeri aracın geçişi sırasında patlama

Olay, gece saatlerinde, Eruh ilçesine bağlı Okçular köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede devriye görevindeki askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada can kaybı ve yaralanma olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyon başlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH