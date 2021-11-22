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TIMETURK / GÜNDEM / Siirt'te askeri araç devrildi

Siirt'te askeri araç devrildi

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği askeri araç devrildi. Yan yatan araçta yangın çıkarken, askeri personel kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

2 Saat Önce
2021-11-22 19:38:05
Siirt'te askeri araç devrildi

Kaza akşam saatlerinde Siirt-Şırnak çevreyolu eski E tipi Kapalı Cezaevi yakınlarında meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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Yan yatan araç alev alırken, içerisinde bulunan askeri personel yanmaktan son anda kurtuldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Askeri personelin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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