Şii gruplardan provokasyon! Türk bayrağını yaktılar

Sadr Hareketi'ne bağlı Şii grupların Irak'ta Türk bayrağını yakması büyük tepki topladı. İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak, Türk bayrağının yakılmasından İran'ı sorumlu tutarak, 'İran’ı anladığımız da herşeyi anlamış olacağız. Ne varki mevcut halimizle İran’ı anlamaktan çok uzağız. Nerdesin Ey Yavuz Selim! Nerdesin Ey Koca Sultan!' dedi.

Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarından rahatsız olan Irak'taki Sadr Hareketi'ne bağlı Şii grupların Türk bayrağı yakması ve Kut şehrindeki Türk Şehitliği'nde bulunan bayrağı da indirmesi büyük tepki topladı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Şii grupların provokasyonuna büyük tepki gösterildi.

İlahiyatçı ve yazar İhsan Şenocak da, Irak'ta Türkiye'ye karşı girişilen provokasyondan İran'ı sorumlu tuttu.

Şenocak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Yine İran… Irak'ta halklı bombalıyor, sonra da şii Irak hükümeti vasıtasıyla Türkiye'yi katil ilan ediyor. İran'ı anladığımız da herşeyi anlamış olacağız. Ne varki mevcut halimizle İran'ı anlamaktan çok uzağız. Nerdesin Ey Yavuz Selim! Nerdesin Ey Koca Sultan!"

.