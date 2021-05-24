DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Meksika'da mafya suikasti; emniyet müdürü öldürüldü
ANALİZ: 'Oltalama'ya gelmeyin...'
Süleyman Soylu yalnız değildir, hiç kimse boynuna tasma geçiremeyecek
İran'da 592 kişiden sadece 7'si adaylık izni alabildi
Bakan Muş'tan peynir ithalatı açıklaması
Hibe desteği başvuruları bugün başlıyor
8 bin sporcuya her ay harçlık verilecek
Blinken, Orta Doğu turunun ilk ayağı İsrail'de
İsrail ateşkese rağmen bir Filistinli'yi daha öldürdü
Rusya’da savcılık, eşcinsel tema içeren reklama soruşturma başlattı
‘’Cumhuriyetçilere göre gerçek başkan hâlâ Trump’’
9 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı
Trump'a 22.9 milyon dolarlık 'Çin virüsü' davası açıldı
BM’den Mali’deki darbecilere uyarı: Derhal serbest bırakın

SİHA'da tarihi gün

İlk kez Türk yapımı bir silahlı insansız hava aracı, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ihraç edilecek. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, bu önemli anlaşma için Ankara'ya geldi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.05.2021 12:45:20
SİHA'da tarihi gün

İlk kez Türk yapımı bir silahlı insansız hava aracı, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ihraç edilecek. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, bu önemli anlaşma için Ankara'ya geldi.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Polonyalı mevkidaşı Duda'yla Beştepe'de bir araya gelecek.

Duda resmi törenle karşılanacak. İki lider sonrasında başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliği kuvvetlenecek

Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçilecek.

Türk SİHA'ları AB semalarında uçacak

İmzalanacak anlaşmalardan birinin Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına yönelik olması bekleniyor.

24 SİHA ihraç edilecek

Anlaşmanın imzalanması durumunda, Polonya'ya 24 SİHA ve mühimmatı ihraç edilecek.

İhracata dair ilk teslimatın da gelecek yıl olması bekleniyor.

Böylelikle ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye Türk SİHA'sı ihraç edilmiş olacak.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş