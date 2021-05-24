SİHA'da tarihi gün

İlk kez Türk yapımı bir silahlı insansız hava aracı, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ihraç edilecek. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, bu önemli anlaşma için Ankara'ya geldi.

İlk kez Türk yapımı bir silahlı insansız hava aracı, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye ihraç edilecek. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, bu önemli anlaşma için Ankara'ya geldi.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı Esenboğa Havalimanı'nda dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Polonyalı mevkidaşı Duda'yla Beştepe'de bir araya gelecek.

Duda resmi törenle karşılanacak. İki lider sonrasında başbaşa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliği kuvvetlenecek

Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçilecek.

Türk SİHA'ları AB semalarında uçacak

İmzalanacak anlaşmalardan birinin Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına yönelik olması bekleniyor.

24 SİHA ihraç edilecek

Anlaşmanın imzalanması durumunda, Polonya'ya 24 SİHA ve mühimmatı ihraç edilecek.

İhracata dair ilk teslimatın da gelecek yıl olması bekleniyor.

Böylelikle ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye Türk SİHA'sı ihraç edilmiş olacak.

Kaynak: TRT Haber

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