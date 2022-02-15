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Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan şahıs hakkında karar
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Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan şahıs hakkında karar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hamile eşi Semra Aysal'ı iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

2 Saat Önce
2022-02-15 15:21:39
Sigorta parası için hamile eşini uçurumdan atan şahıs hakkında karar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

DAVADAN

Duruşmada, Semra Aysal'a ferdi kaza sigortası düzenleyen Rabia Ç., tanık olarak dinlenmişti. Hakan Aysal'ın hayat sigortası için bankaya yalnız geldiğini hatırladığını ifade eden Rabia Ç., “Yanında neden eşi olmadığını tam hatırlamıyorum. Hakan Aysal kendisine ve eşine hayat sigortası yaptırdı. Eşi olmadığı için eşinin imzasını da kendisi attı. Tanınmış bir müşteri olduğu için banka personelinin de onayıyla bu işlem yapıldı. Daha sonra genel müdürlük bir dilekçe istedi. Bu evrağı Hakan Aysal eşine imzalatıp tekrar bize yolladı. Böylece sigorta aktif hale geldi” diye konuşmuştu.

Rabia Ç., sigorta poliçesini de Hakan Aysal'ın doldurduğunu, poliçenin lehtarıyla ilgili bir bilgilendirme yapıp yapmadığını ise hatırlamadığını anlatmıştı.

Sanık Hakan Aysal ise sigorta polisçini doldururken eşinin yanında olduğunu ileri sürmüştü. Tanığın poliçe doldurulurken eşinin yanında olduğunu hatırlamamasına şaşırdığını ifade eden Hakan Aysal, “Poliçeyi ben değil tanık olarak dinlenen Rabia Ç. doldurdu. Poliçelerdeki iletişim bilgileri kısmına da her ikimizinkine benim bilgilerimi yazmış olabilir” demişti. .

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