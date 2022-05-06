Sığınmacı tartışması büyüyor; bu kez de Özdağ ile İYİ Parti atıştı

İYİ Partili Ümit Dikbayır'ın, Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasındaki sığınmacı polemiğini 'tiyatro' olarak tanımlaması gerilimi artırdı. Özdağ, Dikbayır'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TGRT haberde yapığı açıklmaların ardından Soylu'yu düelloya davet etti.

AK Parti'nin başta Suriyeliler olmak üzere sığınmacılara yönelik politikalarını eleştiren Özdağ, yaptığı açıklamada Soylu'nun kendisine yönelik "Adam yerine koymam, hayvandan aşağı biridir" sözlerine tepki gösterdi.

Özdağ, "Süleyman, ben yarın saat 11.00'de tek başıma ve silahsız İç İşleri Bakanlığı önünde olacağım. Zerre kadar cesaretin varsa beni şerefli Türk Polisinin arkasına saklanmadan bakanlık kapısında bekle. Kimin ne çocuğu olduğunu orada bütün Türk Milleti görecek" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ VE İYİ PARTİLİ DİKBAYIR

ARASINDA 'TİYATRO" POLEMİĞİ

Sığınmacı tartışması ve Soylu-Özdağ polemiği Türkiye'nin gündemine otururken MHP'den ayrılmasının arından İYİ Parti'nin kuruluşunda yer alan, ihracının ardından İYİ Parti'ye dönen ve daha sonra istifa eden Özdağ ile bu defa İYİ Partili Ümit Dikbayır arasında sosyal medyadan polemik yaşandı.

İYİ PARTİ'DEN İLK YORUM

Ümit Özdağ'ın eski partisi olması nedeniyle konuya İYİ Parti'den nasıl bir yorum geleceği merak ediliyordu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senaryosu kötü yazılmış bir tiyatroyu hep birlikte izliyoruz… Hayırlısı bakalım" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN DİKBAYIR'A YANIT GECİKMEDİ

İYİ Partili Dikbayır'a Özdağ'dan yanıt gecikmedi. Özdağ, Dikbayır'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Ümit Dikbayır, milletvekili olmadan önce taşıdığın gaz tüpleri senden daha akıllıdır. Halan sayesinde milletvekili oldun. Çok konuşma zeka ve kültür seviyen ortaya çıkmasın. Sayın Akşener, alın şu adamın elinden telefonu zeka seviyesi sır olarak kalsın."