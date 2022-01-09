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TIMETURK / GÜNDEM / Sigara zammı sonrası tüketim düştü mü?

Sigara zammı sonrası tüketim düştü mü?

NG Araştırma, sigaraya gelen zamların ardından tüketimin düşüp düşmediğine dair bir araştırma yaptı.

3 Saat Önce
2022-01-09 08:38:33
Sigara zammı sonrası tüketim düştü mü?

Gelen zamlar sonrası sigara içtiğini belirten her dört kişiden üçü zamların tüketimi engellemediğini düşünüyor.

NG Araştırma'nın 4-6 Ocak 2022 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 1768 kişiyle yaptığı çalışmada katılımcıların yüzde 47'si sigara içerken, yüzde 53'ü sigara içmediğini belirtti. Sigara içen katılımcıların yüzde 53'ü günde bir paket veya daha fazla sigara içtiğini kaydetti.

Sigara içtiğini belirten her dört kişiden üçü zamların sigara tüketimini azaltmadığını düşünüyor.

Zamların sigara tüketimini azalttığını düşünenlerin yüzde 61'i Covid-19 salgını sonrasında sigara tüketiminde değişiklik olmadığını söylüyor.

Genel olarak zamların ve Covid-19'un sigara içme alışkanlıklarını nasıl etkilediğine bakıldığında ekonominin kişisel sağlığın önünde geçtiği görülüyor.

Öte yandan araştırmaya katılanlar arasında sigara içenlerin yüzde 52'si sigaraya aylık 400 TL üzerinde harcama yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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