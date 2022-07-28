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'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldürdü

Konya'da A.E.B. (16), sigara içme meselesi nedeniyle tartıştığı babası Ahmet Bıyıklı'yı (35) tabancayla vurarak öldürdü.

1 Saat Önce
2022-07-28 00:15:45
'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldürdü

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüstem Şirvani Sokakta meydana geldi. Ahmet Bıyıklı, iddiaya göre, evde oturdukları sırada sigara içme meselesi nedeniyle oğlu A.E.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.B., babasına tabancayla ateş etti. A.E.B. olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan baba Bıyıklı ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Bıyıklı, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaçan A.E.B. ise kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA

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