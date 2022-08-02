Sigara ağustos zammı | Sigara fiyatlarına 4 TL zam mı geldi? Son dakika: Güncel sigara fiyatları

Sigara ağustos zammı | Sosyal medyada sigaraya ağustos ayında zam geleceği iddiaları dolaşıyor. Birçok kullanıcı, durumun doğruluğunu araştırıyor. Aynı zamanda Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı fiyatları merak konusu oldu. Peki ama gerçekten sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam mı geldi? Son dakika: Güncel sigara fiyatları.

Sosyal medyada sigaraya ağustos ayında zam geleceği iddiaları dolaşıyor. Birçok kullanıcı, durumun doğruluğunu araştırıyor. Aynı zamanda Philip Morris, BAT, JTİ güncel zamlı fiyatları merak konusu oldu. Peki ama gerçekten sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 4 TL zam mı geldi? Son dakika: Güncel sigara fiyatları.

Sigara ağustos zammı

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, konuyla ilgili; "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun, sosyal medyada topic olmuş. Tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez, zamları kanıksamayalım lütfen." açıklamasını yaptı.

Sigara fiyatlarına 4 TL zam mı geldi?

Yapılan açıklamalara göre şu an için sigara fiyatlarında zam uygulanmadı. Fakat bekleyiş sürüyor.

Güncel sigara fiyatları

Ağustos ayı için beklenen sigara zammı henüz netleşmedi. Güncel sigara fiyatları aşağıdaki gibi satıa sunuluyor.

Winston – 29 TL

Winston Slender – 28 TL

Camel – 28 TL

Camel Slender – 27,50 TL

Monte Carlo – 27,50 TL

LD – 27,50 TL

Marlboro – 31 TL

Marlboro Touch – 30 TL

Marlboro Edge – 29 TL

Parliament – 31,50 TL

Muratti – 29 TL

Muratti BLU – 28 TL

Lark – 28 TL

Chesterfield – 27,50 TL

Kent – 28 TL

Tekel 2000 – 27,50 TL

Rothmans – 27,50 TL

Viceroy – 28 TL

Pall Mall – 28 TL

Samsun – 28 TL

Maltepe – 28 TL .