Şiddet, porno, LGBT dayatması Mangayla ilköğretime indi

Gençler içerisinde giderek yayılan Mangalar (çizgi roman) porno, LGBT ve şiddet gibi zararlı içeriklerle çocukların karşısına çıkıyor. Uzmanlar devletin bu konuya acilen çözüm bulması gerektiğini belirtiyor.

Son yıllarda yayınevlerinin ilgi göstermeye başladığı mangalara internet siteleri üzerinden kolayca erişilebiliyor. Çoğu şiddet, erotizm içerikli mangaların en çok okunanları arasında eşcinsel içerikler de yer alıyor. Uzmanlar çocukları yava yavaş etkisi altına alan bu çizgi romanlara devletin acil olarak müdahale etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada Dijital Baba olarak tanınan Orhan Toker okullarda yaygınlaşan LGBT dayatmasını Aydınlık'a anlattı. Toker, özellikle salgın döneminde LGBT içeriklerin daha yaygınlaştığını söyledi.

Orhan Toker, son paylaşımında okullarda giderek yayılan bu tehlikeye dikkat çekti. Bu tehdidin salgın döneminde evde geçirdiğimiz zamanla birlikte tırmandığını söyleyen Toker anne ve babalar ile öğretmenlerden kendisine gelen mesajları paylaştı:

“İlkokullarda cinsel zorbalık arttı. Çocukların birbirini zorla dudağından öpmeye çalışması, özel bölgelerini birbirlerine göstermeye zorlama gibi şikayetler geliyor. Tablet, telefon kullanımının yaygınlaşması ile birlikte uygunsuz içeriklere erişim de kolaylaştı. Çocuklar birbirine bu tür içerikleri izletiyor. Ortaokullara geldiğimizde pornografik içerikler daha da artıyor. Japonya'da 24+ içerik olarak geçen ve yetişkinlerin bile izlerken zorlanacağı hentai türü çizimleri çocuklar, ortaokulda tüketmeye başlıyor. Manga kültürü ile birlikte yayılıyor. Çocuklar kendileri hentai resimler çiziyorlar. Ortaokulda kız kıza erkek erkeğe el ele dolaşarak bunu deneyimlemeye çalışanlar görülüyor. Liseye gelince artık flörtü olmayan çocuk bir anlamda dışlanıyor. Öğretmenlerden ‘Kız erkek çift gördüğümüzde şükrediyoruz' gibi mesajlar alıyoruz. Bu çocukların çok büyük çoğunluğu cinsel deneyim yaşamamış. Bilmeden özenti ile bu tür içeriklerden gördükleri ile normalin böyle olabileceğini düşünüyorlar. Mangalarda, normal erkek kadın ilişkisinin ötesinde hayvanla ilişki, hemcinsi ile ilişki gibi her türlü içerik var. Sonuç olarak bu noktaya çok çarpık bir cinsel eğitimle geliyorlar.”

DEVLETİN ELİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNDE OLMALI

Orhan Toker, “Bakanlık içerisinde çok iyi niyetli ve görevini yapanlar var. Ancak mevcut konumunu kaybetmeme kaygısı da olduğunu görüyoruz. Tabandan gelecek bir tepki bekleniyor. Oysa devletin denetim görevinin en çok olması gereken nokta çocuklar.” dedi.

ÇOCUKLARLA İLETİŞİM

Manga ve anime içerikli internet sitelerinin kendi içerikleri kadar reklamları da çocuklara uygun değil. Orhan Toker, “Striptizden tutun bahis reklamına kadar çok çirkin içerikler var. Aileler, çocuğu ile aynı evin içinde neredeyse görüşmüyor. Sorunlarını sanal sohbet arkadaşlarına anlatıyor. Çocuklar, sorunlarını anne babalarına anlatabilmeli. Bizler, çocuklarımızın yaptığı hatalarda onlara telafi etmeleri için pusula görevi görmeliyiz.” dedi.

KAYNAĞI ABD

Kültürel olarak yozlaştıran LGBT dayatmasının merkezi ile ilgili Toker, ABD'ye işaret etti:

“Cinsel karışıklıkla ilgili pompalanan bu kültürün kaynağı ABD. Kore popunda da şarkıcıların cinsiyeti seçilemiyor. Bu bir tür pastadan pay alma. Buna pembe kapitalizm deniyor. Bir erkek, normalde erkeklere yönelik ürünleri tüketecekken siz onu kadın olarak da hissedebileceğine inandırırsanız bu sefer tüketeceği ürün sayısı artıyor. Bu araştırılmış da… Yahoo finans tarafından kendini kadın ya da erkek olarak kabul etmeyen kişilerin (quir) kadın ya da erkek olarak kabul edenlere göre 7 kat daha fazla para harcadığı gösterilmiş.'

KIZA PEMBE ERKEĞE MAVİ

“Çocuklar kadın erkek ayrımına 4-5 yaşlarında varmaya başlıyor. Anaokulunda, ortaokulda ya da lisede her yaşa uygun cinsel eğitim verilebilir. Bunun aksine biz kadın erkek vurgusundan kaçınmaya başladık. Bir Rus çocuk gelişimcisi ile bu konuda sohbet etmiştik. Dedi ki, ‘Kız çocuklara pembe, erkeklere mavi giydirilmesi cinsiyetlerinin şekillendirilmesi için çok önemlidir. Erkeklerin vurdulu kırdılı oyunlar oynaması çok doğaldır, cinsiyetlerinin gereğidir. Bunun tersi yapılıyor ve çocuklar cinsiyetlerinden uzaklaşıyor.”

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