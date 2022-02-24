Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.