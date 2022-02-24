Sıcak gelişme: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
2022-02-24 14:34:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.
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