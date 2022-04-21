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TIMETURK / GÜNDEM / Sıcak gelişme! AYM itirazı kabul etti

Sıcak gelişme! AYM itirazı kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), 'Seçim kanununun bazı maddelerinin iptali' isteminin ilk incelemesini tamamladı, başvuruda eksiklik görmeyen yüksek mahkeme, iptal istemini esastan görüşmeye karar verdi.

48 Dakika Önce
2022-04-21 12:45:39
Sıcak gelişme! AYM itirazı kabul etti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti. .

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