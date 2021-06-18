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Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in iddialarına canlı yayında yanıt verdi

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in iddialarına canlı yayında yanıt verdi

Sezgin Baran Korkmaz, Halk TV'de Gazeteci Veyis Ateş’in iddialarına canlı yayına bağlanarak yanıt verdi.

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18.06.2021 20:51:52
Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş’in iddialarına canlı yayında yanıt verdi

Halk TV'deki canlı yayına telefonla bağlanarak Veyis Ateş'in kendisinden 10 milyon Euro istediği yönündeki iddialara yanıt veren Sezgin Baran Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Veyis, avukatım üzerinden benimle iletişim kurmaya çalıştı. Veyis Bey beni aradı, belli lobilerle görüştüğünü söyleyerek 10 milyon euro istedi. İnsanlar gözaltındayken, arkadaşlarım gözaltındayken sen benimle bu pazarlığı yaptın. Bu şerefsizliktir

Bu insanlarda utanma ve arlanma duygusu olduğunu düşündüğüm için, kaydı Veyis Bey'in çalıştığı haber kanalındaki bir kişiyle paylaştım. Bu konunun neden bu noktaya geldiğini anlatmak istiyorum. Beyefendi benim kendisini aradığımı, hayatın olağan akışına da çok aykırı, benim zekamla da dalga geçiyor. Benim hukukçu bir arkadaşım üzerinden defalarca ulaşmaya çalışmış. Ben de Veyis Bey ile konuştuğumda kendisi bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ailemin, çocuklarımın ne kadar güç durumda olduğunu anlattım. O da beni çok iyi naladığını ve yardım etmek istediğini söyledi. Görüşmesini de gerçekleştirdikten sonra beni arayıp... Eğer ki Veyis Bey ben bu konuşmayı yapmadım diyorsa, ben ilk uçakla Türkiye'ye gelmeye namus ve şeref sözü veriyorum. Siz bana bir gazeteci söyleyin, arayıp hemen ona dinleteyim. Veyis Bey'den sadece doğru olanı istiyorum. Görüşmeyi dinlediniz, bana niye soruyorsunuz.

Üstadım, Veyis Bey beni Ankara'ya gitmeden bir gün önce arayıp bir görüşme yapacağını söyledi. Ben seni anlıyorum dedi. Telefon konuşmasından sonra dönüş yolunda beni aradı, görüşmelerimi yaptı, başka başka şeyler söyledi, başkalarını da zan altına sokmak istemiyorum. Bu laflar bana inandırıcı gelmiyor. Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblayı vermemiz gerektiğini, meblanın ne olduğunu söylediğimde 10 milyon euro olduğunu açık açık söylemiştir. Beni aradığı zaman insanlar gözaltındaydı. Ben bu konuşmayı kimseyle paylaşmayacaktım, avukatlarımla konuştuk, savcılığa gidecektim ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaktım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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