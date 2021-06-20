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Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmasının ardından verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

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20.06.2021 20:20:55
Sezgin Baran Korkmaz'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

ABC Gazetesi'nin haberine göre; ABD'yi dolandırdığı ve kara para akladığı iddiasıyla hakkında arama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz, dün Viyana'da ABD'nin talebi üzerine yakalandı. Korkmaz, ilk ifadesini bugün verdi. Korkmaz, ilk ifadesinde, iş yaptığı siyasilerle ilgili bilgi vermeyi teklif etti. Ancak ABD'li yetkililer, Korkmaz'ın bu teklifini davanın kriminal olması ve siyasi bir tarafının olmaması gerekçesiyle reddetti. Böylece Sezgin Baran Korkmaz'ın anlaşma seçeneği önünden kaldırıldı. Bunun sebebinin ise daha önce yeminli olmasına rağmen yalan ifade vermesi olabileceği söyleniyor.

ABD'li yetkililer, ABD'de mahkemeye çıktığında kendisini ifade edebileceğini söylerken anlaşma için Korkmaz'ın bütün parayı iade etmesi gerektiği vurgulandı.

İddialara göre, Sezgin Baran Korkmaz'ın sadece bayramlarda emniyet müdürlerine verdiği rüşvet 3 milyon doları buluyor Özellikle İstanbul Emniyetinin içinde Korkmaz'dan büyük rüşvetler alındığı, bu rüşvetlerin içinde saat, bileklik, kolye gibi hediyeler bulunduğu, Korkmaz'ın ‘çok sevdiği' gazetecilere ise altın kalem hediye ettiği iddia ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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