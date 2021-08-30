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TIMETURK / GÜNDEM / Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verildi

Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verildi

Avusturya Wels Mahkemesi 25 Ağustos tarihinde SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Mahkeme ABD'nin iade talebiyle ilgili de kararını verdikten sonra, hangi ülkeye iade edileceği konusundaki kararını kesinleştirecek.

33 Dakika Önce
2021-08-30 20:38:40
Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine karar verildi

Korkmaz'ın Avukatı Volkan Dülger, DHA'ya yaptığı açıklama Wels Mahkemesi'nin müvekkilinin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verdiğini bildirdi. Mahkemenin, ABD'nin iade talebiyle ilgili incelemesinin sürdüğünü belirten Dülger, nihai kararın da bu aşamadan sonra verileceğini belirtti. Dülger, ABD'nin iade talebinin de kabul edilmesi halinde Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği yönünde kesin kararın Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından verileceğini bildirdi. Mahkemenin her iki ülkenin iade taleplerini ayrı ayrı değerlendirdiğini belirten Dülger, ABD'nin iade talebini reddedilmesi durumunda ise Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edileceğini ifade etti.

YALNIZCA AİLESİ VE AVUKATLARI ZİYARET ETTİ

Korkmaz'ın bu süreçte yalnızca ailesi ve avukatlarıyla görüştüğünü belirten Avukat Volkan Dülger, tutukevinde ziyaretçilerin, ziyaret saatlerinin ve süresinin detaylarıyla kayıt altına alındığını vurguladı. Basına yansıyan 'esrarengiz ziyaretçileri' olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dülger, Avusturya gibi hukuk kurallarını titizlikle uygulayan bir ülkede aksi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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