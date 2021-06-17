Kara para suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma açıldıktan sonra yurtdışına çıkan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Habertürk spikeri Veyis Ateş'in kendisinden 10 milyon euro rüşvet istediğini, elinde ses kaydı olduğunu öne sürmüştü. Korkmaz'ın adı ilginç bir davayla da anılıyor.

Kara para suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma açıldıktan sonra yurtdışına çıkan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.

Korkmaz, Habertürk spikeri Veyis Ateş'in kendisinden 10 milyon euro rüşvet istediğini, elinde ses kaydı olduğunu öne sürmüştü.

Rüşvet iddialarının dışında Sezgin Baran Korkmaz'ın adı ilginç bir davayla da anılıyor: Rahip Andrew Brunson davası...

Sözcü'den İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde Korkmaz-Brunson olayı arasındaki ilginç ilişkiyi şöyle anlattı:

"Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Brunson'un tahliyesi ve ülkesine dönmesi için sıra dışı bir gayretinin olduğunu öğrendim.

Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, sorularımı yanıtladı.

Korkmaz ile nasıl tanıştınız?

O günlerde Brunson ev hapsindeydi. Korkmaz'ın avukatı “Görüşmek istiyoruz” dedi. Korkmaz, “Brunson'un hapiste kalmasını isteyen devlette klikler var, bunlarla mücadele ediyoruz. Brunson, A Haber'e çıkıp ‘Türk halkını seviyorum, iddialar doğru değil' desin” dedi. “Ne faydası olacak?” diye sordum. “Klikler arası çatışma var, elimiz güçlenir” dedi. Brunson'a ilettim. “Bence yapma” dedim. ABD'de hukuk bürosunu aradılar. “Kesinlikle yapmayın, uzak durun” dediler.

Ertesi gün duruşmaya çıktık. Korkmaz da geldi. Sivilleri almıyorlardı. Bir şekilde girdi. Çıkışta ben açıklama yaparken, “O kadar çaba sarf ettik. Korkmaz'ın katkılarıyla oldu” dememi istedi. “Etmem” dedim. Brunson'un eşine yaklaşmaya çalışıyordu.

Uçağını Brunson'a tahsis ettiği doğru mu?

Tahliyeden bir önceki celse bana bir uçak kiralama faturası gösterdi. Brunson, onun uçağına binmedi.

Bronson ile tanışıyorlar mı?

Bir kere Korkmaz, arabulucu Katolik bir papazla Brunson'un evine geldi. Görüşmenin içeriğini bilmiyorum. Brunson temkinli ve soğuktu. Korkmaz, Amerika ile bağ mı kurmaya çalışıyordu, anlayamadım. Brunson meselesine dahil olmaya çalıştı. İstediği sonucu alamadı.

ABD'deki davasını çözmek için Brunson'u kurtaran adam görüntüsü vermek istemiş olabilir mi?

Sanırım, öyle. Osman Kavala'yı da dert etmişti. Bu davaya avukat olarak girmemi istedi. Yine ABD Büyükelçiliği'nde görevli Metin Topuz'un davasına girmeye çalışıyordu. O da olmadı."

KORKMAZ'IN ÖZEL JETİYLE...

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarından ABD'li iş insanı Tommy Hicks, Rahip Brunson'un serbest bırakılması için 19 Eylül 2018'de özel görevle İstanbul'a gelmişti. Heyetin Sezgin Baran Korkmaz'ın özel jetiyle İzmir'e geçtiği basına yansımıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.