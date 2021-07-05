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Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da hâkim karşısına çıkacak

ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle 'yakalama' ve 'iade' talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıkacak.

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05.07.2021 08:23:41
Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da hâkim karşısına çıkacak

ABD'deki kara para aklama soruşturması nedeniyle "yakalama" ve "iade" talebiyle Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Wels şehrinde hâkim karşısına çıkacak.

Duruşmada gözaltının devam edip etmeyeceğine ilişkin bir karar verilecek. İade konusu ise üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek.

ABD Adalet Bakanlığı, 21 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Korkmaz hakkında, "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamalarıyla dava açıldığını duyurmuştu.

Avusturya yargısı, Korkmaz'ın, "ABD'ye iade talebinin görüşülmesi için" 5 Temmuz'a kadar tutuklu kalmasını kararlaştırdı.

Korkmaz'ın avukatları ise hakkında Türkiye'de de kara para aklama davası görülen ve iadesi talep edilen müvekkillerinin Türkiye'de yargılanmak istediğini söylemişti.

Türkiye iade süreci başlatmıştı

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilmişti.

Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Türkiye, aynı gün Korkmaz'ın iade edilmesi için gereken süreci Avusturya makamları nezdinde başlatmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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