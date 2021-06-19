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''Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle tutuklandı''

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklandığı öne sürüldü.

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19.06.2021 23:34:39
''Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle tutuklandı''

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Mehmet Demir, ABD'nin talebi üzerine, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklandığını ifade etti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Korkmaz'ın bu ülkede gözaltına alındığı yönündeki iddiaları doğruladı.

Büyükelçi Ceyhun, AA muhabirinin Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alındığı iddialarına ilişkin sorusuna, "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz." cevabını verdi.

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

OPERASYON

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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