Sezen Aksu'ya destek veren Babacan’la ilgili yeni açıklama

Sezen Aksu'ya destek veren Ali Babacan'a öfkesi dinmeyen Cübbeli Ahmet, 'Bana, 'AK Parti'den ayrıldığı için Babacan'a saldırıyorsun' diyorlar. Tövbe haşa! Ben Paygamber efendimize 'gurur' isnad eden ve AK Parti'de yönetici olan Efkan Ala'nın başına göğü yıktım' dedi.

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü; şarkıcı Sezen Aksu'ya destek veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili "Bugün rey için ana babasını satanlar yarın yönetime gelseler düşünün neleri satarlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet'ten Ali Babacan'la ilgili yeni açıklama geldi.

İşte Cübbeli Ahmet'in o açıklamaları:

"BANANE AK PARTİYMİŞ BİLMEM NE PARTİYMİŞ"

"Müslümanın çizgisi olacak. Kafirlerle oturup kalkarsan, münafıklarla oturup kalkarsan, sarhoşlarla-ayyaşlarla oturup kalkarsan sana da bir utanma geliyor. Onlar nasıl tepki veriyorsa sen de onlarla birlikte aydın çevreden olduğunu göstermek için tweet atıyorsun. İşte 'üzgürlük var, linç etmeyelim' falan filan diye."

"İşte bu Mustafa İslamoğlu kafası. 'Sezen Aksu islama karşı doğru konuşuyor' diyor. 'O Yahudilere göre, hurafecilere göre göre yanlış konuşuyor. Adem A.S. canildi' diyor. Tövbe Yarabim, hoca geçineni bu yani."

"Sonra da bana diyorlar ki Ali Babacan AK Parti'deyden aleyhine konuşmazdın, şimdi AK Parti'den ayrılıp parti kurdu diye böyle konuşuyorsun' diyorlar. Haşa. Benim siyasetle işim yok. Partiden dolayı konuşmuyorum."

Efkan Ala var orada. Peygamber Efendimiz'e 'gurur' isnad edip 'biz onun gibi olmayacağız' dedi haşa... Kim ortalığı yıkıp göğü başına yıktı Efkan Ala'nın? Hala AK Parti'de MYYK üyesi Efkan Ala. Bana ne AK Partiymiş bilmem ne partiymiş. Ben dine imana bakarım" dedi.

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