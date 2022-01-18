Sezen Aksu’nun evinin önünde protesto

Beykoz Kanlıca'daki Sezen Aksu’nun evinin önünde toplanan yaklaşık 20 kişilik grup, şarkısında geçen bazı sözlerinden dolayı Sezen Aksu'yu protesto etmek istedi.

Trafiğin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle güvenlik önlemi alan polis, evin önündeki grubu uzaklaştırdı. Bunun üzerine yakındaki Kanlıca Meydanı'nda saat 20.30'da toplanan grup, Sezen Aksu'yu protesto edip, basın açıklaması yaptı.

Milli Beka Hareketi adlı grup adına yapılan açıklamada, Sezen Aksu'nun bir şarkısında, ilk Peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret ettiğini ileri sürdü. Grup açıklamanın ardından meydandan ayrıldı. DHA .