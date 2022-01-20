Sezen Aksu kendini neden savunmuyor?

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu, bir şarkısında geçen “Adem ile Havva cahiline söyleyin” dizesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi olurken konu ile ilgili tartışmalar hala sürüyor.

‘Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen, ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri sosyal medyada polemik olan Sezen Aksu'ya yönelik tartışmalar sürüyor. Birçok kesim bu sözlere tepki gösterirken savunanlarda var.

Sezen Aksu'ya özellikle sanat camiası destek olurken diğer destek verenler arasında CHP'li Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu, Gazeteci Fatih Altaylı ve Sanatçı Zülfü Livaneli gibi isimler yer aldı.

CHP Grup Başkan Vekili Özel konuya ilişkin "Şarkıyı 2022'de köpürtenler, bunun adı faşizmin bayrağını yükseltmektir.” ifadelerini kullanırken, İBB Başkanı İmamoğlu ise 'Sanatçıdır konuşacak, sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz.' dedi.

Tartışmalar üzerine Diyanet'te açıklama yaparak“Dini şahsiyet, sembol ve değerlerle ilgili özensiz tutum ve davranışlarda bulunulması, en hafif tabirle saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu' ya tepki gösteren isimlerden biri olan MHP lideri Devlet Bahçeli “Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme.” ifadelerini kullanırken, Cübbeli Ahmet ise “Beşerin ilk babası ve ilk peygamber Âdem Aleyhisselâm ve eşi Havvâ Vâlidemize câhil diyecek kadar alçalan esfeller ve Allâh-u Teâlâ'nın: "Allah Âdem'e bütün isimleri (dilleri ve ilimleri) öğretti" buyruğunu bilmeyecek derecede echeller bugün toplumun en meşhûr ve gözde sanatçısı olarak kabûl ediliyorsa artık Allâh-u Teâlâ'nın bu toplumdan râzı olup olmadığını anlamak için bu kıstâs yeterlidir.” şeklinde açıklama yaptı.

Tüm bu tartışma ve polemikler yaşanırken eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'nun sessizliği ise dikkat çekiyor. Sosyal medya ve diğer platformlar üzerinden kullanıcılar Sezen Aksu'nun neden kendisini savunmadığını sorgulamaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Ekşi Sözlük'te ''Sezen Aksu'nun kendisi savunmaması'' başlığı altında içerikler paylaşılıyor.

Fayrabian isimli kullanıcı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Yanlış yapmadığını mı düşünüyor da savunma gereği duymuyor, yoksa zaten bi sürü avel var beni savunan, hiç topa girmeyeyim, en lazım zamanda en garip taleplerini bile meşrulaştırdığım hükümetimle ters düşmüş olmayayım mı diyor, yahut iktidarına istediği gündemi oluşturma şansı vermiş olmanın danışıklı dövüşüyle, başka konularda kendine getireceği çeşitli faydalara mı teşne oldu da muazzam bir sessizliğe büründü? yoksa serçeysen serçeliğini bil diyenlere laf etmeyi paçası mı yemiyor? neyin traşı bu sezen hanım.

Başka bir kullanıcı ise "Bu konunun neden bu kadar yıl sonra gündem olduğunu anlayamamasından olabilir mesela. ben şahsen merak ediyorum bizim siyasilerimiz konuşulması gereken bir sürü başka önemli şey varken neden bir "sanatçı"nın şarkı sözlerini gündemlerine aldılar şu anda? başka işleri mi yok acaba?" düşüncelerini savundu.

Dergul isimli başka bir kullanıcıda şu görüşünü dile getirdi:

"Çünkü kapısına dayananların ağababalarını satın alabileceğini biliyor. sezen aksu'nun iktidarla bir sorunu olmadığı için bu olay sabun köpüğü gibi kaybolacaktır. sezen aksuya yapılan linçi onaylamıyorum ama desteğe ondan çok daha fazla ihtiyacı olan muhalif sanatçılar da var."

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