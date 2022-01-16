Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva olayı nedir? Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Şarkı Sözleri

Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem (a.s.) isimlerinin 'cahil' olarak ele bahsedilmesi büyük bir olay çıkmasına sebep oldu. Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının içerisinde; 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' şeklinde bir söz yazdı. Peki ama Sezen Aksu'ya ne oldu? Sezen Aksu olayı neden büyüdü? Sezen Aksu ne dedi? İşte merak edilen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler...

Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem (a.s.) isimlerinin "cahil" olarak ele bahsedilmesi büyük bir olay çıkmasına sebep oldu. Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısının içerisinde; "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklinde bir söz yazdı. Peki ama Sezen Aksu'ya ne oldu? Sezen Aksu olayı neden büyüdü? Sezen Aksu ne dedi? İşte merak edilen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler...

Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva olayı nedir?

Şarkının içerisinde geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri büyük tepki topladı. Bir kesim "Hz. Adem ve Hz. Havva" isimlerinin bütün insanlığı ele aldığını ve hepimizin cahilce yaşadığını belirtmek istediğini savundu. Bir kesim ise dini değerlerin kötü bir şekilde ele alındığı ve şarkının dalga geçmek amacıyka yapıldığını savundu.

Sosyal medyada da büyük bir infial oluşturan şarkı için yine yukarıda bahsedilen iki ayrı grup yer alıyor.

Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Şarkı Sözleri

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

-

Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu

Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir

Düzenleme: Kivanch K.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.