Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva olayı nedir? Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Şarkı Sözleri
Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem (a.s.) isimlerinin 'cahil' olarak ele bahsedilmesi büyük bir olay çıkmasına sebep oldu. Aksu 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısının içerisinde; 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' şeklinde bir söz yazdı. Peki ama Sezen Aksu'ya ne oldu? Sezen Aksu olayı neden büyüdü? Sezen Aksu ne dedi? İşte merak edilen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler...
2022-01-16 11:29:45
Sezen Aksu'nun şarkısında Hz. Havva ve Hz. Adem (a.s.) isimlerinin "cahil" olarak ele bahsedilmesi büyük bir olay çıkmasına sebep oldu. Aksu "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısının içerisinde; "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" şeklinde bir söz yazdı. Peki ama Sezen Aksu'ya ne oldu? Sezen Aksu olayı neden büyüdü? Sezen Aksu ne dedi? İşte merak edilen ve sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler...
Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva olayı nedir?
Şarkının içerisinde geçen "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri büyük tepki topladı. Bir kesim "Hz. Adem ve Hz. Havva" isimlerinin bütün insanlığı ele aldığını ve hepimizin cahilce yaşadığını belirtmek istediğini savundu. Bir kesim ise dini değerlerin kötü bir şekilde ele alındığı ve şarkının dalga geçmek amacıyka yapıldığını savundu.
Sosyal medyada da büyük bir infial oluşturan şarkı için yine yukarıda bahsedilen iki ayrı grup yer alıyor.
Sezen Aksu - Şahane Bir Şey Yaşamak Şarkı Sözleri
Acısıyla, tatlısıyla
Ne şahane bir şey yaşamak
Dibe vurmak, dimdik durmak
Bin bahane, bin oyun kurmak
Binmişiz bir alâmate
Gidiyoruz kıyamete
Selam söyleyin o cahil
Havva ile Adem'e
Aha yine, aha yine
Önümüz uçurum, ardımız dağ
İlle yanacağız, yanacaklar
Elbette
Gül de var, diken de
Aşk da var, savaş da
Her şey hepimiz için
Kısmet hayatta
Yazın veda edişi
Şölenlerle, şarkılarla
Baharların gelişi
Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane
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Adapte Türkçe Söz: Sezen Aksu
Orijinal Eser Sahipleri: Alexander Dim Papaconstantinou, Sam Debbie, Djupstrom Bjorn Mats Johan, Hajji Bilal, Jannusi Achraf, Khayat Nadir
Düzenleme: Kivanch K.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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