Sezen Aksu’dan yazılı açıklama
Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili ifadeler nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara yazdığı yeni şarkısıyla cevap verdi
2022-01-23 00:52:59
Dini değerlere hakaret içerikli şarkı sözleri nedeniyle tepki çeken Sezen Aksu, yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasında dün yazdığını söylediği 'Avcı' isimli şarkısının sözlerini de paylaşan şarkıcı, "47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim" dedi.
Sezen Aksu, 2017'de yazdığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısının sözlerinde "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." ifadeleri nedeniyle ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı caminin mihrabından cemaate seslenerek; Aksu'nun kullandığı hakaret içerikli ifadeler hakkında "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir" demişti.
‘Yazmaya da devam edeceğim'
Yaşananların ardından bugün yazılı açıklama yapan Sezen Aksu, "Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim" dedi.
"Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket" diyen Aksu, 2010'da yazdığı "Hop Dedik" ve dün, 21 Ocak 2022'de yazdığı "Avcı" isimli şarkılarının sözlerini paylaşarak "Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum… Yazmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Sezen Aksu'nun açıklaması:
Merhaba,
Öncelikle bireysel veya kurumsal olarak, ayrıca TV kanallarındaki açık oturumlarda, sağduyulu açıklamalarıyla farklı açılardan ele alıp konunun anlaşılmasına çalışan, destek mesajları veren, arayan soran, tanıdığım tanımadığım tüm dostlarıma teşekkür ederim.
Malumunuz olduğu üzere konu ben değilim, konu memleket. Kendimi bildim bileli çeşitli insanlık hallerini gözlemliyor ve söze döküyorum biliyorsunuz.
Mesela 2010'da şu şarkıyı yazmışım:
HOP DEDİK
O ne dedi? Bu ne dedi? Kim ne dedi?
Harcanan hayatlar bunlar
Vermişler ateşe yedi düveli
Hababam kaynıyo' kazanlar
Hadi buyurun, biz gönüllüyüz
İple çekiyoruz vaktimizi
Kim en günahsızsa gelsin
Gelsin ilk o vursun bizi
Dizilmişler bi' de dizi dizi
Hiçbirinde yok tek bi' yara izi
Ateşe de yürürüz evelallah
Aşk yaksın yakacaksa bizi
Hadi siz düşünün, top bizde
Mangal gibi yürek çok bizde
Alevere dalavere yok bizde
"Yok" dedik, "Yok" dedik
Kırılıp dökülüyoruz lakin
Direniyoruz sakin sakin
E siz de dilinize biraz hâkim
"Hop" dedik, "Hop" dedik
Ya seyirci ya yanansın
Ortası yok, sınanansın
Ya emniyet şeridinde
Ya uçurtmaya uyansın
Aşağıdakini de dün gece (21 Ocak 2022) yazdım.
AVCI
Sen beni üzemezsin
Zaten çok üzgünüm
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Ben avım sen avcı
Vur bakalım…
Sen beni sezemezsin
Dilimi ezemezsin
Nereye baksam acı
Nereye baksam acı
Kim yolcu kim hancı
Dur bakalım…
Beni öldüremezsin
Sesim, sazım, sözüm var benim
Ben derken ben herkesim
Sonuç olarak 47 yıldır yazıyorum…. Yazmaya da devam edeceğim. .
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