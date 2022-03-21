Sezai Temelli: Nefes alan her Kürt, ulusal birlik için çaba göstermeli

Van’da düzenlenen Nevruz etkinliklerine katılan HDP Van Milltevekili Sezai Temelli, Rûdaw Temsilcisine yaptığı açıklamada, 'Dünyanın neresinde olursa olsun, nefes alan her Kürt ulusal birlik için çaba göstermelidir' dedi.

HDP Van Milltevekili Sezai Temelli, bu Nevruz'da Kürt halkının demokratik çözümden yana bütün dünyaya çok önemli mesajlar verdiğini söyledi.

Türkiye'de siyaseten bir sıkışmışlık yaşandığını belirten Temelli, “Demokrasi İttifakı Türkiye'de tıkanmış bu siyaseti açacak en önemli güçtür” dedi.

Temelli, yeni bir çözüm sürecine ilişkin ise, “Muhakkak müzakere süreci başlayacak, muhakkak bir barış ve çözüm süreci başlayacak. Ama bunun için kararlı bir siyasi mücadele şarttır” ifadelerini kullandı.

Kürtler için ulusal birliğin önemine vurgu yapan Sezai Temelli, “Kürtler birlik olmadan statü meselesi de, demokrasi meselesi de, barış meselesi de çözüme kavuşma konusunda yetersiz kalacaktır” yorumunu yaptı.

Van'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliklerine katılan Sezai Temelli, Rûdaw Temsilcisi Rawin Sterk'in sorularını yanıtladı.

Nasıl bir fotoğraf, nasıl okumak gerekiyor, siz nasıl okuyorsunuz?

Çok güçlü bir fotoğraf. Bu yılki Nevruz bütün kentlerimizde çok güçlü bir şekilde kutlanıyor. Van'da da çok güçlü. Gerçekten bu hava koşullarına rağmen halkımız Nevruz alanlarını doldurdu ve sadece alanı doldurmakla kalmıyor, çok önemli bir şekilde iradesini, sözünü ve kararlılığını da ortaya koyuyor.

Her sene Nevruz'da ortaya çıkan tabloyu hükumette kendince bir takım şeylerin işareti olarak okur. Sizce okuduğunuz mesaj onlar tarafından alınacak mı?

Öyle tahmin ediyorum. Zaten bugün Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu büyük sıkışmışlığın, içinde bulunulan krizin en önemli nedeni Kürt meselesindeki bu çözümsüzlükte ısrardır. Kürt meselesinin hem Türkiye açısında, hem bölge açısından demokratik çözümüne ulaşmadığımız müddetçe bu kriz iklimi, istikrarsızlık devam edecektir. O yüzden dört parçadaki Kürt halkı demokratik çözümden yana bütün dünyaya çok önemli mesajlar veriyor. O yüzden de artık Türkiye'de hem devlet, hem bugünkü iktidar ve hem de muhalefet bu meselede halkın beklentilerine yanıt olacak şekilde siyaset üretmek zorunda.

Buradan alacağınız mesajla siz parti olarak önümüzdeki dönemde nasıl bir politika uygulamayı düşünüyorsunuz? Seçimler var önümüzde.

Biz Halkların Demokratik Partisi olarak, halkımızla, toplumla istişare ederek önümüzdeki süreci biçimlendirdik. Üçüncü Yol anlayışımızla bir demokrasi ittifakı inşa ettik. Bu demokrasi ittifakına da Türkiye'deki bütün demokratik kesimlerden tutun da mağdur olmuş bütün kesimleri davet ediyoruz. Hep birlikte değiştirebiliriz. Bunun için de Demokrasi İttifakı Türkiye'de tıkanmış bu siyaseti açacak en önemli güçtür.

Millet İttifakı ile birlikte bir opsiyon bulma alternatifi ortadan kalkmış mıdır? Tamamen üçüncü yol alternatifiniz ile mi devam edeceksiniz?

Bizim ittifakımız demokrasi ittifakıdır. Üçüncü yol olarak çok net bir siyasi stratejimiz var. Ama üçüncü yolun dışındaki tüm kesimleri de Demokrasi İttifakına çağırıyoruz. Millet İttifakı kendi yolunda yürüyor. Onların demokrasi projesi önemlidir ama yeterli değildir. Çünkü Millet İttifakı da, Cumhur İttifakı da hala Kürt meselesinin çözümüne yabancıdır. O yüzden Demokrasi İttifakı diğer ittifaklara da yol gösteriyor.

Kürt sorununun çözümüne dair bir yumuşama bekliyor musunuz? Yeni bir çözüm süreci, yeni bir çözüm arayışının ortaya çıkması mümkün görünüyor mu?

Bugün bunu başaracak yegane güç, işte bu meydanda gördüğünüz halktır. Onunla beraber siyaset yapan Halkların Demokratik Partisi'dir. Bu yolu biz mücadelemizle açacağız. Muhakkak müzakere süreci başlayacak, muhakkak bir barış ve çözüm süreci başlayacak. Ama bunun için kararlı bir siyasi mücadele şarttır.

Kürt partilerin hem kendi içerisinde ve hem de HDP ile bir takım çelişkileri var ama bir yandan da birlikte hareket etme arayışı da devam ediyor. O tarafta durum ne, aynı zamanda HDP de bu çelişkilerin bir parçası olarak işini zorlaştırıyor mu sizce?

Bir kere şunu net söylemek gerekiyor; dünyanın neresinde olursa olsun, nefes alan her Kürt ulusal birlik için çaba göstermelidir. Çünkü ulusal birlik eksik olduğu sürece demokratik çözüm konusu maalesef amaçladığı yere ulaşamıyor. Kürtler birlik olmadan statü meselesi de, demokrasi meselesi de, barış meselesi de çözüme kavuşma konusunda yetersiz kalacaktır. Bir kere bu konuda da biz çok kararlı bir tavır sürdürüyoruz. Bu birlik bizim için de en önemli siyasi belirleyicilerden birisidir.

Son olarak hem önümüzde seçimler, hem de Kürtler arasında ulusal birlik meselesi var. HDP'nin özellikle Kürdistan yönetimi nezdindeki ilişkileri nasıl devam edecek? Oradan beklentiniz nedir?

HDP'nin bu konuda tavrı çok net. HDP dışındaki partilerin bu anlamda bu süreci çok doğru bir yeden okuma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü bugün hem Başur'da, hem Rojava'da, hem Bakur'da yaşanan gerçekliği hep beraber muhakkak çok net bir şekilde analiz etmeliyiz. Birlikte hareket ederek bu zorlukları aşabiliriz. Bunun dışında bir yol ve yöntem, bu sorundan beslenenlerin ekmeğine yağ sürer.

Kaynak: Rudaw.net .