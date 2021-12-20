DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Gönül Dağı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Bozkırda yeni şirket nasıl kurulur?
Manş Denizi'ndeki göçmen faciasına ilişkin Fransız ve İngiliz yetkililer hakkında suç duyurusu
Sağlıklı beslenmenin yolları
Yiyeceklerdeki etiketleri doğru okumak için...
Diyarbakır 30 günlük hava durumu (20 Aralık 2021 Pazartesi ve 18 Ocak 2022 Salı)
Maya üreticilerine fiyat soruşturması
Mardin namaz vakitleri (20 Aralık 2021 Pazartesi ile 19 Ocak 2022 Çarşamba)
Ekinezya çayı migrene iyi geliyor
Kul hakkı namazı kaç rekâttır nasıl kılınır? Kul hakkı namazı var mıdır?
AB’den Türk kadınlarının liderliğindeki KOBİ’lere destek
Rusya, ABD ile tekliflerini görüştü
Şanlıurfa'da 2 milyon dolarlık tarihi eser operasyonu
Sezai Aydın neden öldü? Yahşi Cazibe Simge'nin babası öldü mü?
BioNTech/Pfizer, AB'ye 200 milyon doz daha Kovid-19 aşısı verecek
Borsa günü düşüşle tamamladı

TIMETURK / GÜNDEM / Sezai Aydın neden öldü? Yahşi Cazibe Simge'nin babası öldü mü?

Sezai Aydın neden öldü? Yahşi Cazibe Simge'nin babası öldü mü?

Oynadığı birçok dizi ve tiyatro oyunuyla sevilen yılların oyuncusu Sezai Aydın'ın vefat haberi gündemi sarstı. Ölüm haberinin aniden gelmesinin ardından 'Sezai Aydın neden öldü?' , 'Sezai Aydın vefat sebebi ne?' gibi sorular akıllara geldi. İşte Sezai Aydın son dakika gelişmeleri...

51 Dakika Önce
2021-12-20 18:29:16
Sezai Aydın neden öldü? Yahşi Cazibe Simge'nin babası öldü mü?

Oynadığı birçok dizi ve tiyatro oyunuyla sevilen yılların oyuncusu Sezai Aydın'ın vefat haberi gündemi sarstı. Ölüm haberinin aniden gelmesinin ardından "Sezai Aydın neden öldü?" , "Sezai Aydın vefat sebebi ne?" gibi sorular akıllara geldi. İşte Sezai Aydın son dakika gelişmeleri...

Sezai Aydın neden öldü?

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Sezai Karakoç'un bir süredir yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden vefat ettiği belirtildi. Yahşi cazibe dizisindeki karakteriyle büyük bir sempati toplayan oyuncunun Kovid-19 nedeniyle 69 yaşında vefatı, sevenlerini üzdü.

Sezai Aydın'ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Buluşma Yeri: Duşan Kovacevic - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Nekrassov: Jean-Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Rumuz Goncagül: Oktay Arayıcı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

İstanbul Efendisi: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Seni Seviyorum (oyun): William Douglas - Tiyatrokare - 2005

Tekrar Çal, Sam: Woody Allen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Dosya (oyun): Tuncer Cücenoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Hadi Öldürsene Canikom: Aziz Nesin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Pazartesi Perşembe: Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Tatlı Çarşamba: Murıel Resnık

Lüküs Hayat: Cemal Reşit Rey - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999

Sezai Aydın'ın Oynadığı Diziler

Alemin Kıralı - Genco Panço - 2012-2013

Gönül İşleri - Muzaffer - 2014

Çocukluk Günleri - 2009

Yahşi Cazibe - Patron Hulusi - 2010-2012

Gece Gündüz - 2008

Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu : Mahalle Berberi - 2009

Gizli Patron - 2006

Sessiz Gemiler - 2007

Beni Bekledinse - 2004

Ömer Seyfettin: Perili Köşk - 2005

Kınalı Kar - 2002

Serseri - 2003

Örümcek (dizi) - 1998

İç Güveyi Billy - 1999

Yeni Bir Yıldız - 1997

Kanal Yumuşak G - 1998

Postacı Kapıyı Ara Sıra Çalar - 1993

Umut - 1997

Aşk Bir Hayal- Konuk Oyuncu: Mümtaz Amca

Kaynanalar - 1974

SESLENDİRMELERİ

Taş Devri'ndeki Fred Çakmaktaş karakteri (çizgi film)

Peter Pan Kaptan Hook

Obelix (Hopdediks)

Cosby Show dizisinde Bill Cosby karakteri

Ayı Yogi (çizgi film)

Sylvester Stallone

Al Pacino

Robert de Niro

Shrek - Sonsuza Dek Mutlu

İnanılmaz Aile Edna

Red Kit'teki Joe Dalton karakteri (çizgi film)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş