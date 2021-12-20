Sezai Aydın neden öldü? Yahşi Cazibe Simge'nin babası öldü mü?

Oynadığı birçok dizi ve tiyatro oyunuyla sevilen yılların oyuncusu Sezai Aydın'ın vefat haberi gündemi sarstı. Ölüm haberinin aniden gelmesinin ardından 'Sezai Aydın neden öldü?' , 'Sezai Aydın vefat sebebi ne?' gibi sorular akıllara geldi. İşte Sezai Aydın son dakika gelişmeleri...