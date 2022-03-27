DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
28 Mart'ta doğan ünlüler kimler? 28 Mart'ta kimler doğdu? 28 Mart'ta doğan Türk ve yabancı kişiler | 28 Mart hangi burç?
Erdoğan ile Putin anlaştı! Müzakereler İstanbul’da
Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır toprağa verildi
ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin
THY Moskova uçağına bomba ihbarı
Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor
Şeyma elleri kelepçeli ölü bulundu, Hasan aranıyor
Rusya-Ukrayna müzakeresi Türkiye'de
Elon Musk yeni sosyal medya platformu mu kuracak? Twitter'a rakip platform mu gelecek? Elon Musk yeni twitter mı açacak?
Selçuk Bayraktar'dan 'kanatlı Kızılelma' paylaşımı
El Salvador'da çete cinayetleri! OHAL ilan edildi
MSÜ sınav soruları açıklandı mı? MSÜ sınavı cevap anahtarı açıklandı mı? MSÜ sınav soruları sorgulama ekranı
Genç milli judocular 4 madalya kazandı
Cinsel istismar davası: 'Bağırmadığı için rızası var' denildi!
Annesi ölünce 'Orhan'a evde bakıp iyileştirdiler

TIMETURK / GÜNDEM / Şeyma elleri kelepçeli ölü bulundu, Hasan aranıyor

Şeyma elleri kelepçeli ölü bulundu, Hasan aranıyor

Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir'in (18) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-03-27 20:01:59
Şeyma elleri kelepçeli ölü bulundu, Hasan aranıyor

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Demir'in bulunduğunda ellerinin kelepçeli, ayaklarının ise iple bağlı olduğu belirlendi.

Ekran Alıntısı_25

Şeyma'nın ensesinden tabancayla vurulduktan sonra nehre atıldığı tespit edildi. Babası besici olan Şeyma'nın kent merkezinde babaannesi ile yaşadığı öğrenildi.

ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

62408c4d16557419241632f5

Şeyma ile birlikte kaybolan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Aydoğan'ın kısa süre önce askerden geldiği ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtildi. Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın 2 yıldır sevgili oldukları ifade edildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şeyma Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Akçaağıl köyünde toprağa verilecek.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

62408c4d16557419241632fa

Öte yandan Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Sami A. ve Şefik E.'nin Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi.

Şüphelilerin, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde 40 BB 601 plakalı otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi. Ardından ise Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıkları belirlendi.

62408c4d16557419241632f8

Ailenin kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerinin otomobili gören güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıkmasıyla şüphelilere ulaştıkları öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

KAYBOLAN HASAN'IN YAKINLARI ASILSIZ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

62408c4d16557419241632ff

Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.

Hasan Aydoğan'ın dayısı Ceylan Toklucu ise "Henüz cesedimizi bulamadık. Öğlen saatlerinde kızın cesedine ulaştık ama halen oğlumuzun cesedine ulaşamadık. Burada yoğun bir şekilde çalışma var. Lütfen rica ediyoruz. Bizi acımızla baş başa bırakın. Yanlış haberler yapmayın" ifadelerini kullandı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş