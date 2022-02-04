Şevki Yılmaz'dan iktidara 'acil' 10 tavsiye

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan düşürülmek istendiğini savunarak AK Parti'ye 'acil' olarak nitelediği 10 tavsiyede bulundu.

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, AK Parti'ye "acil" olarak nitelediği 10 tavsiyede bulundu.

“15 Temmuz'da silahla başaramadıklarını Genel Seçimlerde sandık darbesiyle gerçekleştirmek için her türlü yalana, şantaja, iftiraya tüm güçleriyle devam ediyorlar!” diyen Yılmaz, AKP'nin içindeki hesabilerin yanlışları, ihmalleri ve iç çekişmeleri sebebiyle son yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu büyükşehirlerin kaybedildiğini yazdı.

“Bu tehlikeli büyük oyunu bozmak ve sandık darbesini önlemekle sorumlu olan İktidarımız, oyunları bozacak şekilde ferasetli ve basiretli olmalıdır” diyen Yılmaz, iktidara “acil” olarak belirttiği şu tavsiyelerde bulundu:

“-İktidar Partisi olarak acilen kuruluş ayarlarına dönmeliyiz! Aday ve kadro tespitlerine emanet, ehliyet, meşveret, sadakat ve güzel ahlak ilkelerini mutlaka tavizsiz uygulamalıyız!

-İstanbul, Ankara gibi belediyeleri kaybetmenin baş müsebbipleri olan içimizdeki hesabileri acilen uzaklaştırıp, trenden atılan hasbi kadroları yeniden trene bindirmeliyiz!

-Şehirlerde hasbi Kanaat Önderleriyle acilen istişareleri başlatmalıyız! Kişilerle uğraşma yerine ölüm ve ahiretle uyarıcı, eski Türkiye ile aydınlatıcı ve icraatlarımızı anlatıcı sohbetleri acilen artırmalıyız!

- Yalan ve iftiralarla Fetö'cü damgasını yiyen aileleriyle sayıları yüzbinleri bulan din ve vatansever kişiler ayıklanmalı! “Önce tutukla sonra yokla!” zulmü terk edilerek, “Önce yokla, sonra tutukla!” adaletine dönmeliyiz!

- Yaşlandıkları için iş bulamayan işsiz oldukları için de sağlık hizmetlerinden yararlanamayan yüz binlerce EYT mazlumlarının mağduriyetlerini acilen gidermeliyiz!

- Diyanet, Sağlık, Milli Eğitim vs. kurumlarda çok düşük ücretlerle çalışan, sosyal hizmetlerden devamlı yararlanamayan muallim, hemşire, teknisyen vb. yüz binlerce mağdura sözleşmeli veya kadrolu olma haklarını acilen vermeliyiz!

- Pahalılığın, işsizliğin, boşanmaların, buhranların ana mikrobu faiz belasından bu milleti mutlaka kurtarmalıyız! Kâr ve zarar ortaklı Faizsiz Sisteme acilen dönmeliyiz!

- Döviz ve halkımızı canından bezdiren artan fiyat oyunlarını bozacak ve piyasalardaki el yakan fiyatları acilen düşürecek ekonomik adımlara ve maddi destek paketlerine ısrarla ve artırarak devam etmeliyiz!

- Kirasını ödeyemeyen dar gelirli, düşük maaşlı veya iflas etmiş vatandaşlarımıza aylık kira yardımlarını başlatmalıyız! Fahiş şekilde artan kiraları düşürmek için TOKİ vb. kurumlar eliyle kira öder gibi konut yapmayı hızlandırmalıyız!

- Elektrik ve doğal gaz fiyatlarını acilen düşürmeliyiz!”

Yılmaz, "Sandıktan seçmen desteğiyle geldik! Ama yıllar sonra sandıktan seçmen tokadıyla gitmeyelim diye bu uyarıları yapıyoruz! Ve yapmaya devam edeceğiz! Çünkü dost acı yazar ve ne yazarsa sevdiğinden yazar!" diye yazdı. .