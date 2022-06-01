Sevilay Yılman uyardı: Aman gaza gelmeyin arkadaşlar, bu fay kırılırsa hepimizi altına alır

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, 'Bebek’teki görüntüleri kim nasıl çekti ya da ele geçirdiyse sığınmacılarla ilgili çok tehlikeli bir provokasyon yapmaya çalıştı dün. Aman gaza gelmeyin arkadaşlar. Sakın! Bu fay kırılırsa çünkü hepimizi altına alır. Lütfen dikkat!' uyarısında bulundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Bebek'te iki kişinin cinsel ilişkiye girdiği görüntülere ilişkin olarak, "Bebek'teki görüntüleri kim nasıl çekti ya da ele geçirdiyse sığınmacılarla ilgili çok tehlikeli bir provokasyon yapmaya çalıştı dün" değerlendirmesini yaptı. Sosyal medyada görüntülerde yer alan kişilerin Suriyeli sığınmacılar olduğu iddia edilmişti.

Yılman yazısında, "Rezaletti görüntüler apayrı konu. Gerçekten izahı yok ama bence bu görüntüleri kim nasıl çekti ya da ele geçirdi ise sığınmacılarla ilgili çok tehlikeli bir provokasyon yapmaya çalıştı dün. Bakın benim bu konudaki görüşlerim nettir! Çok yazı yazdım. Ve söyleyeyim hâlâ da yazdıklarımın arkasındayım. Aynı düşüncedeyim. Evet çok büyük bir sorun; 'Düzensiz göçmenler, sığınmacılar' konusu Türkiye açısından ama bu sorun böyle çözülmez değerli okurlarım." düşüncesini dile getirdi.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Sakin olmamız lazım. Çok sakin hem de çünkü belli ki birileri, bu sorunun ülkenin şu an en tehlikeli fay hattı olduğunun farkında ve bu hattın kırılması için acayip sinsilikler yapıyor. Aman gaza gelmeyin arkadaşlar. Sakın! Bu fay kırılırsa çünkü hepimizi altına alır ve onarılması mümkün olmayan bir noktaya taşır. Lütfen dikkat!" .