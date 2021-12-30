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TIMETURK / GÜNDEM / Sevilay Yılman ifade verdi

Sevilay Yılman ifade verdi

Organize suç örgütü Sedat Peker yazıları sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu HaberTürk yazarı Sevilay Yılman ifade verdi.

34 Dakika Önce
2021-12-30 08:43:12
Sevilay Yılman ifade verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarının ardından Habertürk'teki köşesinde değerlendirmelerde bulunan Sevilay Yılman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine ifade verdi.

Bakan Soylu, 27 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan "Şu Peker meselesi" ve 11 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan "Pandora" başlıklı yazıları nedeniyle Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a "Kamu görevlisine hakaret ve iftira" suçlamasıyla dava açmıştı.

Suç duyurusunun ardından basın savcılığına ifade veren Sevilay Yılman, Odatv'ye açıklama yaptı.

Suç duyurusuna neden olan yazılarında Bakan Soylu'nun ne adının geçtiğini ne de imasının yapıldığını belirten Yılman, "Avukatlarım da anlamadı. Bu suç duyurusunun yanlışlıkla açıldığını düşündük" dedi.

Yılman şunları söyledi:

"Basın savcısına gittim ifademi verdim. Resmen suç uydurulmaya çalışılıyor. Ben kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, iki yazı da orada. Sayın Bakan niye böyle bir şey yapmaya çalıştı anlayamadım. Kimse anlamadı. Avukatlarım da anlamadı. Biz yanlışlıkla bu suç duyurusunun yapıldığını düşündük.

Neyin parmak sallaması anlamadım. Sayın Bakan hukuk eliyle bana parmak sallıyor. Başka yazılarıma kızdı herhalde. Oradan değil buradan mı yürüyor anlamadım. Bunca zamandır gazeteciyim çok defa gittim adliyeye burada ne bir ima ne de ismi geçiyor."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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